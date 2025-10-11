İlham Əliyev Zəfərə gedən yol əsir və itkin düşmüş şəxslər Kibertəhlükəsizlik DÇ-2026 MDB Dövlət Başçıları Şurası
    NATO təyyarələri Rusiya sərhədləri yaxınlığında 12 saatlıq patrul uçuşu həyata keçirib

    Digər ölkələr
    • 11 oktyabr, 2025
    • 17:06
    NATO təyyarələri Rusiya sərhədləri yaxınlığında 12 saatlıq patrul uçuşu həyata keçirib

    Böyük Britaniya ABŞ və NATO ölkələri ilə birgə Rusiya sərhədləri yaxınlığında 12 saatlıq patrul uçuşu həyata keçirib.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Reuters" Böyük Britaniyanın müdafiə naziri Con Hilinin bəyanatına istinadən məlumat yayıb.

    "Bu, ABŞ və NATO üzrə müttəfiqlәrimizlә böyük birgə missiya idi. Missiya NATO-nun birliyinə dair Rusiya Prezidenti Vladimir Putinə və düşmənlərimizə güclü siqnal göndərib", - o qeyd edib.

    Британия и НАТО провели 12-часовое воздушное патрулирование у границ с РФ

