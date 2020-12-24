Британия и ЕС согласовали все условия торговой сделки

Великобритания достигла соглашения с Еврсоюзом о будущих отношениях и свободной торговле после Brexit.

Великобритания достигла соглашения с Еврсоюзом о будущих отношениях и свободной торговле после Brexit.

Как передает Report, об этом британский премьер-министр Борис Джонсон сообщил в четверг у себя в Twitter.

"Сделка достигнута", - написал глава правительства Великобритании, приложив к записи фотографию, на которой он запечатлен с поднятым вверх большим пальцем.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен также сообщила, что Евросоюз и Великобритания достигли соглашения о партнерстве после завершения процесса выхода Соединенного Королевства из сообщества.

"Соглашение достигнуто, - заявила она. - Это позволит избежать прерывания ключевых связей [между Великобританией и ЕС]. Стоило бороться за эту сделку. У нас теперь есть справедливое и сбалансированное соглашение с Великобританией. Оно защитит интересы ЕС, гарантирует справедливую конкуренцию", - добавила она.

"Расставание - это такая сладкая грусть", - заключила свое выступление фон дер Ляйен, обращаясь к британцам.