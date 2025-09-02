    Ильхам Алиев ШОС Китай Минский процесс ОБСЕ Землетрясение в Афганистане

    Британия готовится анонсировать новый список санкций против РФ

    Другие страны
    • 02 сентября, 2025
    • 16:21
    Британия готовится анонсировать новый список санкций против РФ

    Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в ближайшее время будет сделано заявление о дальнейших санкциях в отношении России.

    Как передает Report, об этом сообщает Sky News. 

    По словам Лэмми, правительство Великобритании сделало уже многое, в том числе снизило предельную цену на нефть, что, по его мнению, было "крайне важно".

    Лэмми также сказал, что Великобритания ввела "самый масштабный в мире пакет санкций" против РФ.

    "Я не могу комментировать дальнейшие санкции, но они очень скоро будут объявлены", - сказал он.

