Британия готовится анонсировать новый список санкций против РФ

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в ближайшее время будет сделано заявление о дальнейших санкциях в отношении России.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

По словам Лэмми, правительство Великобритании сделало уже многое, в том числе снизило предельную цену на нефть, что, по его мнению, было "крайне важно".

Лэмми также сказал, что Великобритания ввела "самый масштабный в мире пакет санкций" против РФ.

"Я не могу комментировать дальнейшие санкции, но они очень скоро будут объявлены", - сказал он.