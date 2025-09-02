Британия готовится анонсировать новый список санкций против РФ
Другие страны
02 сентября, 2025
16:21
Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми заявил, что в ближайшее время будет сделано заявление о дальнейших санкциях в отношении России.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News.
По словам Лэмми, правительство Великобритании сделало уже многое, в том числе снизило предельную цену на нефть, что, по его мнению, было "крайне важно".
Лэмми также сказал, что Великобритания ввела "самый масштабный в мире пакет санкций" против РФ.
"Я не могу комментировать дальнейшие санкции, но они очень скоро будут объявлены", - сказал он.
