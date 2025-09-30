Британия, Италия и Франция поддержали план Трампа по Газе

Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    • 30 сентября, 2025
    • 06:38
    Ряд мировых лидеров и глав МИД сообщили, что поддерживают мирный план президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в секторе Газа и готовы сотрудничать для прекращения военных действий в анклаве.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Мы призываем все стороны объединиться и сотрудничать с администрацией США, чтобы окончательно согласовать это предложение и воплотить его в жизнь", - заявил премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

    По его мнению, палестинское движение ХАМАС должно принять план США, сложить оружие и освободить оставшихся заложников. Он отметил, что Великобритания готова сотрудничать со своими партнерами, чтобы "обеспечить устойчивый мир, при котором палестинцы и израильтяне смогут жить бок о бок в условиях безопасности".

    Премьер-министр Италии Джорджия Мелони также приветствовала предложение США, заявив, что оно может стать "поворотным моментом, позволяющим обеспечить постоянное прекращение боевых действий, немедленное освобождение всех заложников и полный и безопасный гуманитарный доступ для гражданского населения".

    Тем временем президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в соцсети X, что ожидает "решительных действий Израиля на этой основе".

    "У ХАМАС нет иного выбора, кроме как немедленно освободить всех заложников и следовать этому плану", - считает он.

    Britaniya, Fransa və İtaliya Trampın Qəzza üzrə planını dəstəkləyib

