Британия, ЕС и Канада ввели санкции против связанных с руководством Мьянмы компаний

Великобритания, ЕС и Канада внесли в санкционные списки ряд компаний и физлиц, обвинив их в связях с руководством Мьянмы.

Великобритания, ЕС и Канада внесли в санкционные списки ряд компаний и физлиц, обвинив их в связях с руководством Мьянмы.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении МИД Соединенного Королевства.

"Соединенное Королевство, ЕС и Канада объявили о новых санкциях, которые дополнительно ограничат мьянманским военным доступ к материально-технических ресурсам и денежным средствам. Предпринятые Соединенным Королевством шаги помогут ограничить возможности мьянманских военных наносить удары с воздуха по гражданским лицам, что является вопиющим нарушением прав человека", - говорится в заявлении.

Как заявили в Форин оффисе, подпавшие под британские санкции компании занимаются поставками авиационного горючего и запчастей ВС Мьянмы. Речь идет о компаниях: Asia Sun Group Company, Swan Energy Company, Myan-Oil Company, Rich Ray Trading Company, Progress Technology Support Company и King Royal Technologies Company. В черный список ЕС попала компания Chit Linn Myaing, а также трое отставных и действующих членов военного руководства страны. Канадские санкции распространяются на трех физических лиц и четыре компании.