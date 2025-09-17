Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1
    Британия договорилась с США об инвестициях в свои технологии на $42 млрд

    Другие страны
    • 17 сентября, 2025
    • 03:40
    Британия договорилась с США об инвестициях в свои технологии на $42 млрд

    Великобритания и США согласовали "сделку о технологическом процветании", которая предполагает сотрудничество при разработке технологий искусственного интеллекта (ИИ) и квантовых технологий и партнерство в сфере атомной энергетики.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении канцелярии британского премьера.

    Согласно документу, достигнутые договоренности приведут к инвестициям в размере 31 млрд фунтов ($42,3 млрд) в британскую экономику со стороны американских компаний Microsoft, Nvidia, Google и OpenAI.

    Отмечается, что в результате сделки после получения 120 тыс. графических процессоров Nvidia к концу 2026 года в Великобритании появится крупнейший подобный кластер в Европе. Наибольшие инвестиции в экономику Соединенного Королевства сделает Microsoft, которая вложит $30 млрд в течение четырех лет в инфраструктуру, связанную с технологиями ИИ, в том числе для создания крупнейшего в стране суперкомпьютера на базе 23 тыс. чипов.

    Google в свою очередь откроет центр обработки данных в городе Уолфем-Кросс недалеко от Лондона в рамках инвестиций в размере 5 млрд фунтов. Ожидается, что капиталовложения корпорации приведут к созданию около 15 тыс. рабочих мест в Великобритании.

    Britaniya ABŞ ilə 42 milyard dollarlıq investisiya barədə razılığa gəlib

