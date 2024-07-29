Британцев призвали готовиться к очередям на границе из-за новых правил ЕС

Граждане Великобритании должны быть готовы к длинным очередям на границе со странами Евросоюза после вступления в силу новых правил объединения о предоставлении биометрических данных.

Граждане Великобритании должны быть готовы к длинным очередям на границе со странами Евросоюза после вступления в силу новых правил объединения о предоставлении биометрических данных.

Как передает Report, об этом сообщает Bloomberg со слов замминистра внутренних дел Великобритании Симы Малхотры.

По ее словам, предыдущее британское правительство не предприняло достаточные меры для смягчения последствий и новый Кабмин страны оперативно работает над тем, чтобы свести к минимуму этот риск.

С октября ЕС вводит систему, по которой приезжие из стран, не входящих в союз, должны будут предоставлять по прибытии отпечатки пальцев и фотографии. Ожидается, что это также приведет к очередям в аэропортах, морских портах и на железнодорожных станциях.