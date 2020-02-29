Бразильские ученые расшифровали геном коронавируса

Ученые расшифровали геном коронавируса нового типа, выявленного у пациента в Бразилии. Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщается на сайте национальной исследовательской лаборатории бразильского министерства здравоохранения Института Адольфу Лутца.

Результаты исследования были получены спустя 48 часов после выявления первого случая заболевания в регионе, отмечается в сообщении.

Работа велась совместно с учеными из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу и британского Оксфордского университета.

По предположению ученых, полученная информация может помочь в создании вакцины от нового вируса.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название Covid-2019.