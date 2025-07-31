Бразильские компании приостановили поставки нефти в США из-за новых пошлин

Энергетические компании, ведущие деятельность в Бразилии, приостановили экспорт нефти в Соединенные Штаты Америки после решения Вашингтона ввести 50-процентные импортные пошлины.

Энергетические компании, ведущие деятельность в Бразилии, приостановили экспорт нефти в Соединенные Штаты Америки после решения Вашингтона ввести 50-процентные импортные пошлины.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на заявление главы Бразильского нефтегазового института (IBP) Роберто Арденги.

На этой неделе президент США Дональд Трамп подписал указ о введении новых тарифов на поставки из Бразилии. В документе отмечается, что подобные меры приняты в ответ на действия, которые, по мнению американских властей, могут угрожать интересам страны.

IBP представляет крупнейших игроков нефтегазового сектора, работающих в Бразилии. В их числе — Petrobras, Shell, TotalEnergies, ExxonMobil и Equinor.

По информации агентства, нефть остается ключевым экспортным товаром Бразилии для американского рынка.