 Наверх

Бразилия впервые введет санкции против Венесуэлы

​Бразилия впервые введет санкции против Венесуэлы

Бразильские власти готовятся к введению односторонних санкций в отношении высокопоставленных представителей правительства президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Как передаёт Report, oб этом сообщила газета Globo.

По информации издания, МИД и Минюст Бразилии сейчас готовят список должностных лиц Боливарианской Республики, "действия которых противоречат принципам и целям бразильской конституции". Как уточняется, им будет запрещен въезд на территорию крупнейшего латиноамериканского государства.

Ожидается, что о принятии соответствующей меры в ходе проходящей в Лиме международной конференции по ситуации в Венесуэле объявит министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Читайте также


Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!