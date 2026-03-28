    Бразилия вновь подтвердила поддержку Бачелет как следующего генсека ООН

    Бразилия вновь подтвердила поддержку Бачелет как следующего генсека ООН

    Бразилия продолжит поддерживать кандидатуру бывшего президента Чили Мишель Бачелет на пост следующего генерального секретаря ООН, несмотря на то, что Чили отозвала свою поддержку.

    Как передает Report, об этом Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва написал в соцсети X

    По его словам, Бачелет обладает высокой квалификацией и наилучшими данными для этой должности.

    Отметим, что правительство Чили во вторник заявило, что воздерживается от поддержки какого-либо кандидата в этой гонке. Президент Чили Хосе Антонио Каст, вступивший в должность в этом месяце, неоднократно критиковал период президентства Бачелет.

    Президент Мексики Клаудия Шейнбаум в среду также заявила, что ее страна продолжит поддерживать кандидатуру Бачелет.

    Организация Объединённых Наций (ООН) генеральный секретарь
