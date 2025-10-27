Бразилия поддержит вступление Малайзии в БРИКС в качестве полноправного члена

Малайзия может рассчитывать на поддержку Бразилии, если примет решение вступить в БРИКС в качестве полноправного члена.

Как передает Report со ссылкой на YouTube-канал бразильского правительства, об этом заявил лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в королевство.

"Малайзия может рассчитывать на полную поддержку Бразилии", - отметил он.

Бразильский лидер добавил, что завершает визит в Малайзию с настроем продолжать двустороннее сотрудничество и содействовать росту товарооборота между странами. "Я провел отличную встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. И также получил хорошее впечатление от встречи с представителями бизнес-кругов", - подчеркнул он.