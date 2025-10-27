Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Бразилия поддержит вступление Малайзии в БРИКС в качестве полноправного члена

    Другие страны
    • 27 октября, 2025
    • 08:31
    Бразилия поддержит вступление Малайзии в БРИКС в качестве полноправного члена

    Малайзия может рассчитывать на поддержку Бразилии, если примет решение вступить в БРИКС в качестве полноправного члена.

    Как передает Report со ссылкой на YouTube-канал бразильского правительства, об этом заявил лидер южноамериканской республики Луис Инасиу Лула да Силва в ходе пресс-конференции по итогам государственного визита в королевство.

    "Малайзия может рассчитывать на полную поддержку Бразилии", - отметил он.

    Бразильский лидер добавил, что завершает визит в Малайзию с настроем продолжать двустороннее сотрудничество и содействовать росту товарооборота между странами. "Я провел отличную встречу с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом. И также получил хорошее впечатление от встречи с представителями бизнес-кругов", - подчеркнул он.

    Бразилия Малайзия БРИКС
    Silva: Malayziya BRİKS-ə qoşulmağa qərar verərsə, Braziliyanın dəstəyinə arxalana bilər

