İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi

    Silva: Malayziya BRİKS-ə qoşulmağa qərar verərsə, Braziliyanın dəstəyinə arxalana bilər

    Digər ölkələr
    • 27 oktyabr, 2025
    • 08:45
    Silva: Malayziya BRİKS-ə qoşulmağa qərar verərsə, Braziliyanın dəstəyinə arxalana bilər

    Malayziya Krallığı BRİKS-ə tamhüquqlu üzv kimi qoşulmağa qərar verərsə, Braziliyanın dəstəyinə arxalana bilər.

    "Report" xəbər verir ki, bunu Cənubi Amerika respublikasının lideri Luiz İnasio Lula da Silva krallığa dövlət səfərinin yekunlarına dair mətbuat konfransı zamanı deyib.

    "Malayziya Braziliyanın tam dəstəyinə arxalana bilər", - Silva əlavə edib.

    Braziliya lideri bildirib ki, o, Malayziyaya səfərini ikitərəfli əməkdaşlığı davam etdirmək və ölkələr arasında ticarətin artımını təşviq etmək öhdəliyi ilə yekunlaşdırıb: "Mən Malayziyanın Baş naziri Ənvər İbrahimlə əla görüş keçirdim. Biznes nümayəndələri ilə görüşümdən də yaxşı təəssürat aldım".

    malaziya Braziliya
    Бразилия поддержит вступление Малайзии в БРИКС в качестве полноправного члена

    Son xəbərlər

    09:07
    Foto

    Qəbələdə bədii gimnastiak üzrə "Grace of Nature" turniri keçirilib

    Fərdi
    09:00

    "Report" İnformasiya Agentliyinin 11 yaşı tamam olur

    Media
    09:00

    Azərbaycan Mərkəzi Bankının valyuta məzənnələri (27.10.2025)

    Maliyyə
    08:45

    Silva: Malayziya BRİKS-ə qoşulmağa qərar verərsə, Braziliyanın dəstəyinə arxalana bilər

    Digər ölkələr
    08:29
    Video

    Səngəçalda dağlıq ərazidə köməksiz vəziyyətdə qalan şəxs xilas edilib

    Hadisə
    08:08

    Bakının bir sıra yollarında tıxac müşahidə olunur

    İnfrastruktur
    07:42

    Dominikanda qasırğa səbəbindən 1,2 milyondan çox sakin susuz qalıb

    Digər ölkələr
    07:23

    XX əsrin ən gözəl oğlanı vəfat edib

    İncəsənət
    06:46

    Cənubi Koreya və ABŞ gömrük razılaşmasının əsas aspektləri ilə bağlı fikir ayrılıqlarında qalıblar

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti