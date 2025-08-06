Бразилия подала жалобу в ВТО на пошлины США

Бразильские власти направили официальный запрос на проведение консультаций во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с новыми тарифами, введенными США.

Бразильские власти направили официальный запрос на проведение консультаций во Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с новыми тарифами, введенными США.

Как передает Report, об этом сообщает газета Folha de S.Paulo.

Согласно заявлению, Бразилия считает, что пошлины нарушают ряд обязательств США в рамках ВТО. Речь идет о решении президента США Дональда Трампа, который 30 июля подписал указ о повышении тарифов на бразильскую продукцию до 50%. При этом он утвердил перечень из 700 исключений, охватывающих стратегические сектора, включая авиастроение, энергетику и часть аграрной продукции.