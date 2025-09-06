Бразилия может перейти к использованию ядерных технологий в военной сфере

Руководство Бразилии может в будущем рассмотреть возможность использования ядерных технологий в военной сфере из-за ухудшения международной обстановки.

Как передает Report со ссылкой на местную газету Folha de S. Paulo, об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейра.

"Придется пересмотреть планы по использованию этой [ядерной] технологии, в том числе в оборонных целях", - сказал министр.

По его словам, президенту республики Луису Инасиу Луле да Силве удается отстаивать суверенитет страны без ядерной программы, однако "Бразилии могут понадобиться ядерные технологии для защиты от внешних угроз в будущем".