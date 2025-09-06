Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL

    Бразилия может перейти к использованию ядерных технологий в военной сфере

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 02:50
    Бразилия может перейти к использованию ядерных технологий в военной сфере

    Руководство Бразилии может в будущем рассмотреть возможность использования ядерных технологий в военной сфере из-за ухудшения международной обстановки.

    Как передает Report со ссылкой на местную газету Folha de S. Paulo, об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейра.

    "Придется пересмотреть планы по использованию этой [ядерной] технологии, в том числе в оборонных целях", - сказал министр.

    По его словам, президенту республики Луису Инасиу Луле да Силве удается отстаивать суверенитет страны без ядерной программы, однако "Бразилии могут понадобиться ядерные технологии для защиты от внешних угроз в будущем".

    Бразилия ядерные технологии военная промышленность
    Braziliya hərbi sahədə nüvə texnologiyalarının istifadəsinə keçid edə bilər

    Последние новости

    03:38

    Луис Энрике сломал ключицу, упав с велосипеда

    Футбол
    03:21

    Вучич: В протестах в Сербии участвовали около 9 тыс. человек

    Другие страны
    02:50

    Бразилия может перейти к использованию ядерных технологий в военной сфере

    Другие страны
    02:13

    Капитан сборной Азербайджана: Нам очень стыдно за крупное поражение

    Футбол
    01:46

    Главный тренер сборной Исландии: Главное было одержать победу

    Футбол
    01:33

    Трамп: США будут сбивать военные самолеты Венесуэлы при угрозе американским ВМС

    Другие страны
    01:09

    Сантуш не намерен уходить в отставку по собственной инициативе

    Футбол
    00:56

    Генсек АФФА высказался за отставку Сантуша с поста главного тренера сборной Азербайджана

    Футбол
    00:37
    Фото
    Видео

    ЧМ-2026: Исландия крупно обыграла сборную Азербайджана

    Футбол
    Лента новостей