Бразилия может перейти к использованию ядерных технологий в военной сфере
Другие страны
- 06 сентября, 2025
- 02:50
Руководство Бразилии может в будущем рассмотреть возможность использования ядерных технологий в военной сфере из-за ухудшения международной обстановки.
Как передает Report со ссылкой на местную газету Folha de S. Paulo, об этом заявил министр горнорудной промышленности и энергетики страны Алешандри Сильвейра.
"Придется пересмотреть планы по использованию этой [ядерной] технологии, в том числе в оборонных целях", - сказал министр.
По его словам, президенту республики Луису Инасиу Луле да Силве удается отстаивать суверенитет страны без ядерной программы, однако "Бразилии могут понадобиться ядерные технологии для защиты от внешних угроз в будущем".
