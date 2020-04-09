​Бразилия купила у Китая 240 миллионов масок

Правительство Бразилии готовит крупномасштабную операцию по ввозу из Китая на 40 рейсах 240 миллионов защитных масок для борьбы с COVID-19.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается в пресс-релизе министерства инфраструктуры страны.

Как сообщается, цель - привезти в Бразилию 240 миллионов защитных масок, приобретенных министерством здравоохранения в Китае. Груз весом 960 тонн должен быть отправлен из города Гуанчжоу.

Ожидается, что груз прибудет в Бразилию через 15 дней, для этого потребуются 40 рейсов. Им будет предоставлен статус государственных для получения приоритета при посадке и взлете.