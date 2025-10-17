Бразилия и США начинают подготовку двусторонней встречи президентов

Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Вашингтоне и договорились начать подготовку двусторонней встречи президентов Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Дональда Трампа.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

    "Стороны договорились о совместной работе по организации встречи президента Трампа и президента Лулы да Силвы в кратчайшие сроки", - отмечается в совместном заявлении для прессы. Как сообщила пресс-служба бразильского дипломатического ведомства, стороны также намерены провести переговоры об укреплении сотрудничества по нескольким направлениям уже в ближайшее время.

    При этом в октябре лидеры Бразилии и США провели телефонные переговоры, по итогам которых уже договорились о двусторонней встрече.

    Бразилия США встреча лидеров
    Braziliya və ABŞ prezidentlərinin görüşü planlaşdırılır

    Лента новостей