Бразилия и США начинают подготовку двусторонней встречи президентов

Министр иностранных дел Бразилии Мауро Виэйра и госсекретарь США Марко Рубио провели переговоры в Вашингтоне и договорились начать подготовку двусторонней встречи президентов Луиса Инасиу Лулы да Силвы и Дональда Трампа.

Об этом сообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

"Стороны договорились о совместной работе по организации встречи президента Трампа и президента Лулы да Силвы в кратчайшие сроки", - отмечается в совместном заявлении для прессы. Как сообщила пресс-служба бразильского дипломатического ведомства, стороны также намерены провести переговоры об укреплении сотрудничества по нескольким направлениям уже в ближайшее время.

При этом в октябре лидеры Бразилии и США провели телефонные переговоры, по итогам которых уже договорились о двусторонней встрече.