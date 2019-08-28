​Бразилия готова принять международную помощь для Амазонии

Бразильские власти согласны принять от иностранных государств и международных организаций помощь в борьбе с пожарами и вырубкой лесов Амазонии на том условии, что самостоятельно будут распоряжаться выделенными средствами.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, c таким заявлением выступил пресс-секретарь правительства страны Отавиу Регу Баррус.

"Правительство Бразилии в лице президента готово принять финансовую помощь от организаций и иностранных государств. Этими средствами, после их поступления в страну, будет распоряжаться исключительно бразильский народ", - сказал он в ходе брифинга.

По словам Барруса, суверенитет страны в регионе не может быть предметом обсуждения.