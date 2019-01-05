Брат Уилана подтвердил, что у задержанного есть четыре паспорта

Баку. 5 января. REPORT.AZ/ Задержанный в России по подозрению в шпионаже Пол Уилан является гражданином Ирландии, Канады, США, а также подданным Великобритании.

Как передаёт Report со ссылкой на ТАСС, информацию об этом подтвердил его брат Дэвид в опубликованной в пятницу на сайте газеты The Washington Post авторской статье.

«Что касается его международных связей, наша семья соединяет континенты, и четыре паспорта Пола отражают место его рождения (Канада), родителей (Великобритания), бабушек и дедушек (Ирландия), а также его собственный выбор (Соединенные Штаты)», – говорится в материале.

При этом издание со ссылкой на свои источники сообщила, что для задержанного «получение их (паспортов) было чем-то вроде игры».

«У него с сестрой было соревнование, кто сможет получить больше (паспортов)», – приводит газета слова своего источника.

Напомним, что 28 декабря 2018 года ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже.

После чего, 2 января Госсекретарь США Майкл Помпео потребовал немедленно вернуть задержанного в Москве американца.