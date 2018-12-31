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    Гражданина США задержали в Москве по подозрению в шпионаже

    Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет

    Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже.

    Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства.

    "28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - сказали в Центре.

    В ФСБ не привели других подробностей обвинения. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.

    "Проводятся необходимые следственные действия", - добавили в Центре.

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