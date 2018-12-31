Гражданина США задержали в Москве по подозрению в шпионаже

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ ФСБ России задержала в Москве гражданина США Пола Уилана, подозреваемого в шпионаже.
Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей ведомства.
"28 декабря 2018 года в городе Москве сотрудниками Федеральной службы безопасности Российской Федерации при проведении шпионской акции задержан гражданин США Пол Уилан", - сказали в Центре.
В ФСБ не привели других подробностей обвинения. Статья, по которой возбуждено уголовное дело, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет.
"Проводятся необходимые следственные действия", - добавили в Центре.
Tural AsadiАвтор новости