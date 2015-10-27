Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Браконьеры отравили цианидом 22 слона в Национальном парке Зимбабве.

Как передает Report со ссылкой на Associated Press, тела животных были найдены службой охраны парка. По их словам, браконьеры забрали только три бивня из слоновой кости.

Сотрудники парка выразили крайнюю обеспокоенность ситуацией.

«Та скорость, с которой мы теряем животных от цианида, вызывает опасения», — заявила официальный представитель парка Кэролайн Вашая-Мойо, отметив, что от цианида гибнут также и другие обитатели заповедника.

По данным местных властей, количество убитых браконьерами слонов в Зимбабве в октябре увеличилось до 62.