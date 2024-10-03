Брахим Рамдхан : Франция фактически украла природные ресурсы Мавритании

Франция является одной из причин нищеты в Мавритании.

Франция является одной из причин нищеты в Мавритании.

Как сообщает Report, об этом журналистам в Баку в кулуарах международной конференции "Французская политика неоколониализма в Африке" заявил Брахим Рамдхан (Brahim Ramdhane), представитель Сахельского фонда по защите прав человека (Fondation Sahel pour La Défense des droits de l'homme).

«Наша колониальная история с Францией значительно повлияла на экономику нашей страны. Мы - очень богатая нация, обладающая природными ресурсами, однако при этом Мавритания остается бедной. Наши ресурсы были фактически украдены Францией. Они забрали нашу рыбу, железо и золото. Французские компании работают не только во Франции, но и в Мавритании, используя наши природные богатства», - отметил он.

Кроме того, он выразил благодарность Бакинской инициативной группе за организацию конференции и за возможность обсудить важные вопросы неоколонизма в 21 веке.