США намерены оштрафовать ​BP на 18 млрд. долларов

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ Власти США попросили суд оштрафовать британскую нефтяную компанию British Petrolium (BP) на 16-18 млрд. долларов за аварию в Мексиканском заливе в 2010 году, сообщает Report со ссылкой на Lenta.Ru.

Соответствующее ходатайство направлено в федеральный суд Нового Орлеана.

Как отмечается в документе, бездействие BP привело к крупнейшему в истории США разливу нефти, в связи с чем компания должна понести максимальное наказание, установленное американскими законами. При этом власти также просят оштрафовать на 1 млрд. долларов совладельца аварийной скважины, компанию Anadarko, которой принадлежала 25-процентная доля в проекте.

Ранее, в сентябре 2014 года, судья Карл Барбье признал ВР виновной в небрежности и постановил, что на ней лежит 67 процентов ответственности за аварию в Мексиканском заливе. Еще 30 процентов, согласно вердикту, лежит на швейцарской компании Transocean, которой принадлежала буровая платформа Deepwater Horizon, а 3 процента — на американской Halliburton, которая должна была зацементировать нефтяную скважину.

Катастрофа платформы Deepwater Horizon произошла 20 апреля 2010 года. В результате аварии погибло 11 человек, а в море вылились сотни тысяч тонн нефти.