Борреля называют среди фигурантов дела о мошенничестве в Евроколледже

    Другие страны
    • 02 декабря, 2025
    • 17:06
    В Европейской комиссии отказались комментировать вопрос о причастности предыдущего Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о мошенничестве.

    Как сообщает европейское бюро Report, на брифинге в ЕК официальный представитель ЕС Анита Хиппер только подтвердила проведение обысков в офисах Европейской службы внешних связей.

    Сославшись на продолжающееся расследование, Хиппер отказалась назвать также причину обысков и то, кем они были проведены.

    Между тем, различные источники утверждают, что по делу о передаче Колледжу Европы информации по тендеру о подготовке молодых дипломатов задержаны три сотрудника EEAS в рамках операции.

    Ранее сообщалось, что после обысков в штаб-квартире дипслужбы Евросоюза в Брюсселе задержана экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини. Вторым задержанным оказался экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино.

    Лента новостей