Борреля называют среди фигурантов дела о мошенничестве в Евроколледже

В Европейской комиссии отказались комментировать вопрос о причастности предыдущего Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля о мошенничестве.

Как сообщает европейское бюро Report, на брифинге в ЕК официальный представитель ЕС Анита Хиппер только подтвердила проведение обысков в офисах Европейской службы внешних связей.

Сославшись на продолжающееся расследование, Хиппер отказалась назвать также причину обысков и то, кем они были проведены.

Между тем, различные источники утверждают, что по делу о передаче Колледжу Европы информации по тендеру о подготовке молодых дипломатов задержаны три сотрудника EEAS в рамках операции.

Ранее сообщалось, что после обысков в штаб-квартире дипслужбы Евросоюза в Брюсселе задержана экс-глава Евродипломатии Федерика Могерини. Вторым задержанным оказался экс-генсек дипслужбы ЕС Стефано Саннино.