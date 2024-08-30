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Боррель заявил, что военная помощь Украине достигла €43,5 млрд

Боррель заявил, что военная помощь Украине достигла €43,5 млрд Военная помощь Евросоюза Украине достигла €43,5 млрд.
Другие страны
30 августа 2024 г. 20:30
Боррель заявил, что военная помощь Украине достигла €43,5 млрд

Военная помощь Евросоюза Украине достигла €43,5 млрд.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам неформальной встречи министров обороны 27 стран сообщества в Брюсселе.

"Общая военная помощь теперь превышает €43 млрд. Это €43,5 млрд", - сказал он, уточнив, что военная и гражданская помощь ЕС составила уже около €100 млрд.

Боррель также подчеркнул, что Еврокомиссия в сентябре откроет офис оборонных инноваций в Киеве для интеграции оборонного сектора Украины в военно-промышленный комплекс Евросоюза.

"Еврокомиссия откроет центр оборонных инноваций в Киеве, чтобы обеспечить интеграцию их оборонного сектора с нашей промышленностью, - сказал Боррель. - Это, видимо, будет в сентябре. Я рассчитываю в сентябре или октябре посетить Украину, придать еще один импульс нашему взаимодействию".

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