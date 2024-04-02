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Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается

Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать, хотя сообществу нужно увеличить свою обороноспособность.
Другие страны
2 апреля 2024 г. 23:26
Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС не находится в состоянии войны и не собирается воевать, хотя сообществу нужно увеличить свою обороноспособность.

Об этом сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"На востоке Европы идет война, и не похоже, что она идет к концу, - сказал глава дипломатии Евросоюза в интервью телеканалу La Sexta. - Европейцы должны понять, что мир, созданный между нами, - это исключение". "Мир - жестокий мир", - считает он. "Мы не находимся в состоянии войны и не собираемся", - уточнил Боррель, добавив, что ЕС нужно думать об увеличении своей обороноспособности.

"Если бы мы находились в состоянии войны, мы бы говорили о третьей мировой войне", - утверждал дипломат.

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Версия на азербайджанском языке Borel: Aİ müharibə vəziyyətində deyil və buna da getməyəcək

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