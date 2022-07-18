Боррель: Санкции не остановят конфликт на Украине в одночасье

Санкции ЕС не остановят боевые действия в Украине в короткое время, но создадут России много экономических проблем, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Санкции ЕС не остановят боевые действия в Украине в короткое время, но создадут России много экономических проблем, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД ЕС в Брюсселе.

Об этом передает Report со ссылкой на РБК.



"Конечно, санкции ЕС не остановят конфликт на Украине в одночасье, но они должны создать много экономических проблем России", сказал Боррель.



Он подчеркнул, что санкции против России «работают», а сообщения об обратном назвал дезинформацией.