Боррель призвал мировое сообщество отказаться от "вакцинного национализма"

Борьба с распространением коронавируса требует международного сотрудничества, и странам необходимо воздерживаться от "вакцинного национализма" - стремления сохранить вакцины только для себя.

Борьба с распространением коронавируса требует международного сотрудничества, и странам необходимо воздерживаться от "вакцинного национализма" - стремления сохранить вакцины только для себя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, такое мнение выразил верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.

"ЕС приветствует предложенный Международным валютным фондом план с бюджетом 50 млрд долларов США, предполагающий вакцинацию 40% населения планеты в 2021 году и 60% - к середине 2022 года. Для достижения этой цели необходимы тесно скоординированные многосторонние усилия. Следует воздерживаться от "вакцинной дипломатии", то есть поставок вакцин для реализации политических целей, а также от "вакцинного национализма", или сохранения вакцин только для себя", - отметил Боррель, добавив, что ЕС с самого начала пандемии "отверг оба эти пути".

По его словам, нужно устранить разрыв в темпах вакцинации между экономически развитыми и развивающимися странами "во избежание того, что глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус назвал "вакцинной сегрегацией".

Кроме того, считает представитель ЕС, это может перечеркнуть прогресс в борьбе с бедностью.