Боррель предлагает исключение КСИР из списка санкций США

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассматривает сценарий возвращения Ирана в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в котором Тегерану будет предложено исключение Ко

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассматривает сценарий возвращения Ирана в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в котором Тегерану будет предложено исключение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из американского перечня иностранных террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Боррель сказал в субботу в интервью газете Financial Times.

Однако силы специального назначения КСИР останутся в этом списке.

"В определенный момент я должен буду сказать, что как координатор (переговоров в Вене по иранской ядерной программе) я официально вношу это предложение на рассмотрение", - сказал Боррель.

"Документ находится на столе президента Байдена, мои обсуждения с (госсекретарем США Энтони) Блинкеном достигли своего предела", - добавил он.