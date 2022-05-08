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Боррель предлагает исключение КСИР из списка санкций США

Боррель предлагает исключение КСИР из списка санкций США Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассматривает сценарий возвращения Ирана в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в котором Тегерану будет предложено исключение Ко
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8 мая 2022 г. 00:34
Боррель предлагает исключение КСИР из списка санкций США

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель рассматривает сценарий возвращения Ирана в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе, в котором Тегерану будет предложено исключение Корпуса стражей исламской революции (КСИР) из американского перечня иностранных террористических организаций.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом Боррель сказал в субботу в интервью газете Financial Times.

Однако силы специального назначения КСИР останутся в этом списке.

"В определенный момент я должен буду сказать, что как координатор (переговоров в Вене по иранской ядерной программе) я официально вношу это предложение на рассмотрение", - сказал Боррель.

"Документ находится на столе президента Байдена, мои обсуждения с (госсекретарем США Энтони) Блинкеном достигли своего предела", - добавил он.

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