Боррель пообещал новые санкции против олигархов, элиты и журналистов России

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал ввести новые санкции против физических и юридических лиц в России, в том числе ответственных за "информационную войну".

Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель пообещал ввести новые санкции против физических и юридических лиц в России, в том числе ответственных за "информационную войну".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении Борреля.

"В дополнение к объявленным ранее главой Еврокомиссии санкциям, я выдвинул предложение ввести санкции против еще большего числа физических лиц и компаний, которые играли активную роль в подрыве украинского суверенитета российским правительством", - заявил Боррель.

По его словам, новые санкции будут введены против "олигархов и элиты", их семей и крупных бизнесменов, которые обеспечивают значительные источники доходов российского государства и действуют в черной металлургии, военной промышленности, технологическом и финансовом секторах. Кроме того, Боррель пообещал внести в черный список ряд российских журналистов - "людей, которые играют ведущую роль в войне дезинформации и пропаганды - реальной войне, войне идей и нарративов".