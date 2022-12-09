Боррель: Поддерживающие Путина африканцы, возможно, даже не знают, кто он такой

Я не верю в искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку Российской Федерации.

Я не верю в искренность африканцев, участвующих в демонстрациях в поддержку Российской Федерации.

Как передает Report , об этом заявил верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Жозеп Боррель.

Он выразил уверенность в том, что поддерживающие позицию РФ жители Африки "не знают, где находится Донбасс и кто такой президент РФ Владимир Путин".

По словам Ж. Борреля, Россия перекладывает вину, искажает реальность и находит свою аудиторию в определенных частях света.

В качестве примера он привел молодых людей на улицах столицы Мали Бамако, которых показывали телеканалы. Они были с плакатами: "Путин, ты спас Донбасс и теперь спасешь нас!".

"Подобная ситуация шокирует. Можно предположить, что эти люди не знают, где находится Донбасс, может, даже не знают, кто такой Путин", - отметил глава европейской дипломатии.