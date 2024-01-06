Боррель отметил необходимость быстрых действий по установлению перемирия в секторе Газа

Международное сообщество должно предпринять эффективные шаги с целью прекращения страданий палестинского населения в секторе Газа.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции в Бейруте верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
"Необходимы немедленные действия по установлению постоянного прекращения огня в секторе Газа", - сказал он.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель прибыл в Ливан с целью обсуждения ситуации на Ближнем Востоке.