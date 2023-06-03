Боррель обсудил с министром обороны Южной Кореи потребности Украины в боеприпасах

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель провел встречу с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом.

Высокий представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель провел встречу с министром обороны Южной Кореи Ли Чон Супом.

Как передает Report , об этом европейский дипломат написал в Twitter.

Он подчеркнул, что обсудил с главой южнокорейского оборонного ведомства потребности Украины в боеприпасах.

Встреча состоялась на полях саммита по безопасности в Сингапуре.

"Разделили тревогу по поводу продолжающихся провокаций КНДР и обсудили потребности Украины в боеприпасах. Мы вместе работаем над созданием нового партнерства в области безопасности и обороны в развитие нашего успешного саммита", - сообщил Боррель.