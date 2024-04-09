Боррель: Кулеба попросил передать Украине семь систем ПВО Patriot

Украинская сторона попросил Евросоюз (ЕС) семь систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Украинская сторона попросил Евросоюз (ЕС) семь систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как передает Report, об этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил сегодня на пресс-конференции, которую транслировал официальный видеопортал Еврокомиссии.

"У нас есть моральная обязанность продолжать поддержку Украины. Я на днях разговаривал с Дмитрием Кулебой (глава МИД Украины). Он отчаянно просил у меня семь систем Patriot. У западных стран есть около 100 батарей Patriot, однако мы все еще никак не можем выделить семь из них Украине", - отметил Боррель.

Он отметил, что страны Европы могут оперативно передать Patriot Киеву. На следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС он собирается вынести на обсуждение вопрос о поставках систем ПВО Вооруженным силам Украины.