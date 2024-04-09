Боррель: Кулеба попросил передать Украине семь систем ПВО Patriot

Украинская сторона попросил Евросоюз (ЕС) семь систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Как передает Report, об этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил сегодня на пресс-конференции, которую транслировал официальный видеопортал Еврокомиссии.
"У нас есть моральная обязанность продолжать поддержку Украины. Я на днях разговаривал с Дмитрием Кулебой (глава МИД Украины). Он отчаянно просил у меня семь систем Patriot. У западных стран есть около 100 батарей Patriot, однако мы все еще никак не можем выделить семь из них Украине", - отметил Боррель.
Он отметил, что страны Европы могут оперативно передать Patriot Киеву. На следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС он собирается вынести на обсуждение вопрос о поставках систем ПВО Вооруженным силам Украины.