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Боррель: Кулеба попросил передать Украине семь систем ПВО Patriot

Боррель: Кулеба попросил передать Украине семь систем ПВО Patriot Украинская сторона попросил Евросоюз (ЕС) семь систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.
Другие страны
9 апреля 2024 г. 14:15
Боррель: Кулеба попросил передать Украине семь систем ПВО Patriot

Украинская сторона попросил Евросоюз (ЕС) семь систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

Как передает Report, об этом представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил сегодня на пресс-конференции, которую транслировал официальный видеопортал Еврокомиссии.

"У нас есть моральная обязанность продолжать поддержку Украины. Я на днях разговаривал с Дмитрием Кулебой (глава МИД Украины). Он отчаянно просил у меня семь систем Patriot. У западных стран есть около 100 батарей Patriot, однако мы все еще никак не можем выделить семь из них Украине", - отметил Боррель.

Он отметил, что страны Европы могут оперативно передать Patriot Киеву. На следующей встрече министров иностранных дел и обороны ЕС он собирается вынести на обсуждение вопрос о поставках систем ПВО Вооруженным силам Украины.

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Версия на английском языке Borrell: Ukraine asked for 7 Patriot air defense systems

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