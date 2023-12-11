О нас

Боррель: Еврокомиссия разработала "продвинутые гарантии безопасности" для Украины

Боррель: Еврокомиссия разработала "продвинутые гарантии безопасности" для Украины Еврокомиссия разработала и предложила странам ЕС "продвинутые гарантии безопасности" для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира для финансирования новых поставок оружия, решение будет принято на саммите ЕС 14-15 декабря.
Другие страны
11 декабря 2023 г. 11:59
Боррель: Еврокомиссия разработала продвинутые гарантии безопасности для Украины

Еврокомиссия разработала и предложила странам ЕС "продвинутые гарантии безопасности" для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира для финансирования новых поставок оружия, решение будет принято на саммите ЕС 14-15 декабря.

Как сообщает Report, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

“По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС. Министры также обсудят, как действовать по предложению расширить нашу поддержку,” - сообщил Боррель.

“Министры должны дать мне полномочия представить на саммите наши гарантии безопасности, которые главным образом заключаются в расширении Европейского фонда мира и координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной", - добавил глава внешнеполитической службы ЕС.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Borrel: "Avropa Komissiyası Ukrayna üçün “təhlükəsizlik zəmanətləri" hazırlayıb"
Версия на английском языке Borrell: European Commission developed “advanced security guarantees” for Ukraine

Другие новости из категории

Верховный суд Индии поддержал отмену специального статуса Джамму и Кашмира
Верховный суд Индии поддержал отмену специального статуса Джамму и Кашмира
11 декабря 2023 г. 12:55
В ЕС хотят ввести ограничения против боевиков ХАМАС
В ЕС хотят ввести ограничения против боевиков ХАМАС
11 декабря 2023 г. 12:28
На севере Китая из-за снегопада прервано движение поездов, закрыты дороги
На севере Китая из-за снегопада прервано движение поездов, закрыты дороги
11 декабря 2023 г. 11:42
Оппозиция Японии подаст проект о вотуме недоверия правительству
Оппозиция Японии подаст проект о вотуме недоверия правительству
11 декабря 2023 г. 11:33
В Японии нашли тело еще одного члена экипажа разбившегося конвертоплана Osprey
В Японии нашли тело еще одного члена экипажа разбившегося конвертоплана Osprey
11 декабря 2023 г. 10:29
Израиль сообщил об уничтожении командира одного из батальонов ХАМАС
Израиль сообщил об уничтожении командира одного из батальонов ХАМАС
11 декабря 2023 г. 10:21
СМИ: США требуют от Израиля закончить военную операцию в Газе до конца года
СМИ: США требуют от Израиля закончить военную операцию в Газе до конца года
11 декабря 2023 г. 09:34
СМИ: Байден в ближайшие дни позвонит Эрдогану
СМИ: Байден в ближайшие дни позвонит Эрдогану
11 декабря 2023 г. 09:21
Число погибших израильских военных в Газе превысило 100 человек
Число погибших израильских военных в Газе превысило 100 человек
11 декабря 2023 г. 09:05
Филиппины вызвали посла Китая из-за ситуации с кораблями в Южно-Китайском море
Филиппины вызвали посла Китая из-за ситуации с кораблями в Южно-Китайском море
11 декабря 2023 г. 08:54

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi