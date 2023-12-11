Боррель: Еврокомиссия разработала "продвинутые гарантии безопасности" для Украины

Еврокомиссия разработала и предложила странам ЕС "продвинутые гарантии безопасности" для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира для финансирования новых поставок оружия, решение будет принято на саммите ЕС 14-15 декабря.

Еврокомиссия разработала и предложила странам ЕС "продвинутые гарантии безопасности" для Украины, которые заключаются в расширении Еврофонда мира для финансирования новых поставок оружия, решение будет принято на саммите ЕС 14-15 декабря.

Как сообщает Report, об этом заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель по прибытии на встречу глав МИД ЕС.

“По Украине мы представим продвинутые гарантии безопасности, которые позднее на этой неделе будут вынесены на саммит ЕС. Министры также обсудят, как действовать по предложению расширить нашу поддержку,” - сообщил Боррель.

“Министры должны дать мне полномочия представить на саммите наши гарантии безопасности, которые главным образом заключаются в расширении Европейского фонда мира и координации двусторонних соглашений между странами ЕС и Украиной", - добавил глава внешнеполитической службы ЕС.