​Борис Джонсон высказался за совместную борьбу с Францией против ИГ

Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон выразил солидарность с Францией, заявив, что обе страны сталкиваются с общей прямой угрозой "Исламское государство" (ИГ), сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"В такое трудное время Великобритания остается солидарной с Францией, угрозы, с которыми мы сталкиваемся, одинаковы, и мы опираемся на одинаковые ценности в ответе на них. И мы продолжим делать это", - сказал он в Париже по итогам переговоров с французским коллегой.

"Мы обсудили сотрудничество в этой сфере и многих других. Мы выразили единое мнение о том, что ДАИШ (арабское название ИГ – ред.) представляет прямую угрозу обеим нашим странам, как мы видели на этой неделе", - заявил Джонсон.

При этом он подчеркнул, что обе стороны четко заявляют, что "ДАИШ не представляет ислам".