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Борис Джонсон вызван в суд из-за высказываний по Brexit

​Борис Джонсон вызван в суд из-за высказываний по Brexit

Бывшего министр иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона вызвали в суд из-за высказываний накануне референдума по Brexit в 2016 году, сообщает  Report со ссылкой на  РИА Новости.

Как отмечается, иск против Джонсона, который является кандидатом в премьеры Британии, подал бизнесмен Маркус Болл.

Болл утверждает, что экс-глава МИДа манипулировал фактами и обманывал жителей страны, уверяя, что страна после выхода из ЕС будет получать по 350 млн фунтов стерлингов в неделю, которые до этого якобы уходили в ЕС. Однако, по словам олигарха, Британия никогда не платила ЕС такую сумму в неделю.

В связи с этим судья Коулман одобрила прошение о вызове Джонсона в суд. При этом адвокаты бывшего главы внешнеполитического ведомства не признают его вину.  

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