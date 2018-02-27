Борис Джонсон: Великобритания может нанести совместные с США авиаудары по сирийской армии

Баку. 27 февраля. REPORT.AZ/ Великобритания всерьез рассмотрит возможность начать совместные с США авиаудары в Сирии, если подтвердится факт использования химоружия против мирных жителей.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, об этом заявил глава МИД страны Борис Джонсон.

Уточняется, что речь идет об авиаударах по правительственным силам.

"Если мы выясним, что это произошло, если мы сможем доказать это, и поступит призыв к действию для Британии, то тогда, думаю, мы всерьез рассмотрим это", - указал Б.Джонсон.