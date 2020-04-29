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Борис Джонсон стал отцом

Борис Джонсон стал отцом

Борис Джонсон и Кэрри Саймондс

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын.

Как передает Report, об этом сообщает Sky News.

Как отмечается, мальчик родился сегодня  в больнице Лондона, он и его мать чувствуют себя хорошо.

Для 32-летней Кэрри это первенец. У 55-летнего Джонсона есть еще пятеро детей. Четверо из них (два сына и две дочери) родились в браке с Мариной Уилер. Еще одну дочь родила ему арт-консультант Хелен Макинтайр, с которой у женатого Бориса был роман на стороне.

Джонсон и Саймондс — первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит, 10. Ожидается, что в ближайшее время они сыграют свадьбу.

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