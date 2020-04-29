Борис Джонсон стал отцом

У премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и его невесты Кэрри Саймондс родился сын.
Как передает Report, об этом сообщает Sky News.
Как отмечается, мальчик родился сегодня в больнице Лондона, он и его мать чувствуют себя хорошо.
Для 32-летней Кэрри это первенец. У 55-летнего Джонсона есть еще пятеро детей. Четверо из них (два сына и две дочери) родились в браке с Мариной Уилер. Еще одну дочь родила ему арт-консультант Хелен Макинтайр, с которой у женатого Бориса был роман на стороне.
Джонсон и Саймондс — первая в истории Британии неженатая пара, живущая в резиденции премьеров на Даунинг-Стрит, 10. Ожидается, что в ближайшее время они сыграют свадьбу.