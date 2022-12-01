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Борис Джонсон решил не уходить из политики

Борис Джонсон решил не уходить из политики Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, остававшийся после ухода со своего поста депутатом Палаты общин, решил не уходить из политики и снова выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах.
Другие страны
1 декабря 2022 г. 19:45
Борис Джонсон решил не уходить из политики

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, остававшийся после ухода со своего поста депутатом Палаты общин, решил не уходить из политики и снова выставить свою кандидатуру на следующих парламентских выборах.

Как передает Repoprt, об этом сообщила в четверг газета Daily Telegraph.

О своем намерении экс-глава правительства проинформировал членов подразделения правящей Консервативной партии в избирательном округе Аксбридж и Саут-Райслип на западе Лондона, который он представляет с 2015 года.

Отмечается, что переизбрание в Палату общин позволит Джонсону снова бороться за пост лидера консерваторов и премьер-министра страны. При этом ближе к дате парламентских выборов он имеет право передумать и отказаться от участия в них.

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Версия на английском языке Boris Johnson to stand again at next UK general election
Версия на азербайджанском языке Boris Conson seçkilərdə yenidən namizəd olmaq üçün siyasəti tərk etməyəcək

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