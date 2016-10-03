Борис Джонсон оговорился, назвав Африку страной

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон оговорился во время выступления на ежегодном партийном съезде правящей Консервативной партии, открывшемся в воскресенье в Бирмингеме.

Как сообщает Report со ссылкой на The Independent, глава внешнеполитического ведомства назвав Африку не континентом или частью света, а страной.

"Средняя продолжительность жизни в Африке поразительным образом выросла после того, как эта страна вошла в глобальную экономическую систему", - приводит издание цитату из речи министра.

Джонсон известен своей высокой эрудицией, поэтому вряд ли кто-то в Соединенном Королевстве станет толковать эти слова как пример необразованности британского чиновника, а не как оговорку.

Глава МИД в том разделе своей речи, который был посвящен Черному континенту, постарался доказать, что если народы Африки возьмут на вооружение британские ценности, то только выиграют от этого. При этом Джонсон признал, что за последние 10 лет число африканских стран, классифицированных как свободные, сократилось с 34 до 29.