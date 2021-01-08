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Борис Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа

Борис Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что действующий президент США Дональд Трамп разжигал мятеж и что это было "совершенно неправильно".
Другие страны
8 января 2021 г. 00:56
Борис Джонсон обвинил Трампа в разжигании мятежа
Борис Джонсон

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает, что действующий президент США Дональд Трамп разжигал мятеж и что это было "совершенно неправильно".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом Джонсон сказал на пресс-конференции в четверг.

"То, что он (Трамп – ред.) подстрекал людей штурмовать Капитолий, и как президент постоянно выражал сомнения в результате свободных и справедливых выборов, я считаю, что это было совершенно неправильно", - сказал Джонсон.

Он повторил, что осуждает проявления насилия в Вашингтоне, и назвал действия сторонников Трампа "позорными".

"Я рад, что избранный президент сейчас должным образом подтвержден, и демократия победила", - добавил он.

Напомним, что в среду сторонники действующего президента США Дональда Трампа, собравшиеся в Вашингтоне на демонстрацию в его поддержку, штурмовали здание конгресса, прервав заседание, которое должно было утвердить итоги прошедших выборов. Правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Согласно данным вашингтонской полиции, в ходе протестов погибли четыре человека.

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Версия на азербайджанском языке Boris Conson: “Tramp insanları Kapitoliyə basqın etməyə təşviq etdi”

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