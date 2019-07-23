Борис Джонсон назвал свои приоритеты на посту премьера Великобритании

Новый лидер британской Консервативной партии и будущий премьер страны Борис Джонсон, выступая с речью после оглашения результатов выборов, объявил приоритетами победу над оппозицией и осуществление Brexit до 31 октября.

"Мы нанесем поражение Джереми Корбину, мы победим лейбористов. Мы придадим энергии стране, мы осуществим Brexit к 31 октября. Наша цель – нанести поражение и выйти из ЕС", - заявил Б.Джонсон.

Он прибыл в конференц-центр, где объявлялись результаты голосования, в сопровождении охраны, предоставленной ему государством как кандидату на пост главы правящей партии.

Отметим, что сегодня были объявлены результаты выборов лидера Консервативной партии, им стал Б.Джонсон. Прежний лидер партии Тереза Мэй ушла в отставку с поста в июне после того, как не смогла справиться с проблемами Brexit и объединить консерваторов.