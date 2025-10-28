Бомбардировщики ВС США B-1 Lancer вновь пролетели у побережья Венесуэлы

Несколько стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ("Лансер") ВВС США совершили полет у берегов Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

По их данным, это уже третья подобная "демонстрация силы" с середины месяца.

Американский журнал Air & Space Forces указывает, что миссия проводилась в рамках "кампании против наркокартелей" и правительства Николаса Мадуро. Бомбардировщики вылетели с базы Гранд-Форкс в Северной Дакоте и были замечены на открытых сервисах отслеживания полетов - операцию не пытались скрыть.

Маневры сопровождается усилением американского военного присутствия в регионе. Недавно авианосец Gerald R. Ford и эсминец USS Gravely были направлены в Латинскую Америку, а с авиабаз в Пуэрто-Рико взлетают ударные вертолеты и беспилотники MQ-9 Reaper.