    Другие страны
    • 28 октября, 2025
    • 02:18
    Бомбардировщики ВС США B-1 Lancer вновь пролетели у побережья Венесуэлы

    Несколько стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer ("Лансер") ВВС США совершили полет у берегов Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ.

    По их данным, это уже третья подобная "демонстрация силы" с середины месяца.

    Американский журнал Air & Space Forces указывает, что миссия проводилась в рамках "кампании против наркокартелей" и правительства Николаса Мадуро. Бомбардировщики вылетели с базы Гранд-Форкс в Северной Дакоте и были замечены на открытых сервисах отслеживания полетов - операцию не пытались скрыть.

    Маневры сопровождается усилением американского военного присутствия в регионе. Недавно авианосец Gerald R. Ford и эсминец USS Gravely были направлены в Латинскую Америку, а с авиабаз в Пуэрто-Рико взлетают ударные вертолеты и беспилотники MQ-9 Reaper.

