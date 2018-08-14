Болтон провёл встречу с послом Турции в США

Баку. 14 августа. REPORT.AZ/ Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон провёл встречу с послом Турции в Белом доме, стороны обсудили судьбу арестованного американского пастора Эндрю Брансона.

Как передает Report, об этом сообщает NBC со ссылкой на Белый дом.

Также отмечается, что во время встречи поднималась тема состояния двусторонних отношений.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео и глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу провели переговоры по телефону.