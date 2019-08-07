​Болтон назвал Китай причиной выхода США из ДРСМД

Одной из причин выхода США из Договора об уничтожении ракет средней и меньшей дальности (РСМД) стало наличие большого числа таких ракет у Китая.

Как передаёт Report, об этом заявил советник Белого дома по национальной безопасности Джон Болтон.

"Думаю, вы говорите о комментарии министра обороны Марка Эспера о том, что мы хотим рассмотреть вопрос размещения ракет средней и меньшей дальности на Дальнем Востоке. Это потому, что у Китая развернуты уже тысячи таких ракет. Они не были участниками договора о ядерных РСМД, так что они свободно могли это делать. И это одна из причин, по которой президент (Дональд) Трамп вышел из договора", - сказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам Болтона, с точки зрения властей США, при обсуждении возможного размещения ракет в регионе речь идет только о защите американских военных в Японии и Южной Корее и союзников.