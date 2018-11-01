Болтон анонсировал новые санкции США против Кубы

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ США в ближайшие дни намерены ввести новые санкции в отношении Кубы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом объявил в четверг помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.

По словам Болтона, пополнение санкционных списков в отношении Кубы произойдет "в пределах [нескольких] дней". "Кубинские военные и спецслужбы не должны извлекать непропорционально большую прибыль из Соединенных Штатов, их народа, путешественников или бизнеса", - утверждал помощник президента США.

США разорвали дипсвязи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго.

По данным кубинских властей, "блокада" (так официальная Гавана называет эмбарго) со стороны США за весь период своего действия нанесла ущерб экономике Кубы в размере $134,5 млрд. Если же измерять потери от действующих уже более полувека санкций с учетом обесценивания доллара по отношению к золоту, то они достигнут $933 млрд.

Ранее США ввели санкции против Венесуэлы, призванные блокировать операции с золотым запасом.