Болсонару и Аддад прошли во второй тур выборов президента Бразилии

Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ Кандидат от правой Социал-либеральной партии Жаир Болсонару и представитель левой Партии трудящихся Фернанду Аддад прошли во второй тут выборов президента Бразилии.

Как передает Report со ссылкой на Globo, после обработки 98% бюллетеней Болсонару получил 46,46% голосов избирателей, Аддад — 28,69%.

В воскресенье, 7 октября, в Бразилии прошло всеобщее голосование.

Жители страны должны выбрать парламент, законодательные палаты штатов и их губернаторов, а также президента.