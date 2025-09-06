Ильхам Алиев российско-украинская война ЧМ-2026 крушение самолета AZAL
    Большинство немцев поддерживает отправку войск в Украину

    Другие страны
    • 06 сентября, 2025
    • 04:06
    Большинство немцев поддерживает отправку войск в Украину

    Более половины жителей ФРГ полагают, что военные Вооруженных сил страны должны быть размещены в Украине в случае прекращения огня и присутствия там европейских войск.

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательской группой Wahlen по заказу канала ZDF.

    Так, 53 процента опрошенных считают, что Германия должна участвовать в обеспечении прекращения огня посредством военнослужащих бундесвера. При этом 42 процента респондентов выступили против этого.

    Согласно результатам опроса, всего 4 процента ожидают полного прекращения огня в Украине в ближайшие недели, тогда как 94 процента так не считают.

    Ранее телеканал n-tv со ссылкой на источники в немецком правительстве сообщил, что Германия планирует значительно увеличить военную помощь Украине. В том числе ожидается поставка оборудования для четырех бригад Вооруженных сил Украины, около 500 единиц техники в год.

    ФРГ Украина вооруженные силы отправка военных
    Almaniya vətəndaşlarının böyük əksəriyyəti Ukraynaya qoşun göndərilməsini dəstəkləyir

