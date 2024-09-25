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Большинство французов недовольно составом нового правительства

Большинство французов недовольно составом нового правительства Более половины жителей Франции недовольны составом нового правительства, сформированного премьер-министром Мишелем Барнье, большинство считают, что оно не отражает результаты досрочных парламентских выборов.
Другие страны
25 сентября 2024 г. 21:40
Большинство французов недовольно составом нового правительства

Более половины жителей Франции недовольны составом нового правительства, сформированного премьер-министром Мишелем Барнье, большинство считают, что оно не отражает результаты досрочных парламентских выборов.

Как передает Report, об этом свидетельствует опрос социальной службы Elabe, подготовленный по заказу телеканала BFMTV.

О своем недовольстве заявили 59% из 1 тыс. совершеннолетних французов, опрошенных с 24 по 25 сентября. Причем больше всего недовольных оказалось как среди приверженцев левой оппозиции в лице коалиции "Новый народный фронт" (78% от их общего числа среди респондентов), так и среди 64% сторонников правой партии "Национальное объединение".

Кроме того, 80% от общего числа опрошенных заявили, что новое правительство "не отражает результаты досрочных парламентских выборов", обратного мнения придерживаются лишь 4%.

При этом 78% не считают, что новый кабмин сможет добиться улучшения покупательной способности французов. Почти столько же респондентов считают правительство Барнье неспособным добиться снижения социальной несправедливости, улучшить здравоохранение или решить проблемы в области экологии.

Лишь по двум вопросам большинство опрошенных дали новому кабмину чуть более положительную характеристику. Так, 38% считают, что оно сможет улучшить ситуацию с безопасностью в стране, 37% уверены, что министры смогут "проводить хорошую политику в отношении нелегальной миграции".

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